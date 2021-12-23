В Череповце общественным транспортом будут управлять Деды Морозы

В Череповце украшенными автобусами с сегодняшнего дня будут Деды Морозы. Как считает мэр города Вадим Германов — это верный признак приближения Нового года.

«Если Дед Мороз пересаживается с новогодней тройки на новогодний «восемнадцатый», это верный признак приближения главного зимнего праздника, — пишет Германов в соцсетях. — На улицы Череповца вышли украшенные автобусы. Городские перевозчики подготовили свои машины к встрече Нового года. Вероятность проехать на автобусе, которым управляет Дед Мороз, с сегодняшнего дня — максимальная».

С понедельника к акции подключится и городской рельсовый транспорт. В эти праздники улицы Череповца украсят три новогодних трамвая.