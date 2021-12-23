В Вологодской области на 52% превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Вологодской области наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За минувшую неделю, как сообщает департамент здравоохранения, в области зарегистрировано 17 232 случая гриппа и ОРВИ, что выше эпидемического порога на 52,1%. Лабораторно подтверждено 96 случаев гриппа.

Больше всего этим болезням подвержены дети от 7 лет и подростки.

Грипп A (H3N2) выявляется в основном у непривитых граждан. Всего же с начала сезона заболеваемости зафиксировано 213 случаев гриппа, 186 из них у детей до 14 лет. Среди школьников 7-14 лет зарегистрировано 5405 случаев ОРВИ за неделю.

Больше всего случаев заболеваемости выявлено в Вологде — 2252 (42% от всех случаев), Череповце — 1084 (20% от всех случаев) и Сокольском районе — 470 случаев.

Госпитализация с ОРВИ понадобилась 285 пациентам, в том числе 245 детям.

Также сообщается, что в области вакцинировано от гриппа 608 934 человека, полностью завершена прививочная кампания среди детей.

Охват вакцинацией составил 52,9% от численности населения региона и 77,9% от численности детского населения.

В этом году состав вакцины против гриппа скорректирован с учетом новых вариантов вируса.