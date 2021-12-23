Грузовик Скания столкнул в кювет трактор в Вологодском районе

23.12.2021 [Происшествия]

Авария с участием трактора и грузовой Скании с полуприцепом случилась сегодня на 13-м километре трассы Вологда-Новая Ладога в районе деревни Лесково.

По информации регионального УМВД, грузовиком управлял 33-летний житель Санкт-Петербурга. Автомобиль двигался в сторону Череповца и врезался в трактор МТЗ-82 с прицепом, который ехал в попутном направлении в крайней правой полосе. От удара трактор съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадали оба водителя. 42-летний водитель трактора с травмами госпитализирован, а водитель грузовой машины после осмотра медиками оставлен на месте ДТП.

Обстоятельства аварии выясняет наряд ГИБДД.

Тэги: ДТП, трактор, грузовик

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