Один человек погиб, еще один получил сильные ожоги во время пожара в Великом Устюге

Пожар в одноэтажном деревянном четырехквартирном доме случился накануне в Великом Устюге. По информации областного управления МЧС, около часа дня загорелась квартира дома по адресу: 1-й проезд РМЗ, 4.

«Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огнём повреждена внутренняя и наружная отделка квартиры, чердачное перекрытие и помещение над квартирой, где произошел пожар. Погиб 36-летний мужчина, который арендовал жилье. Еще один местный житель получил ожоги головы, предплечья, спины и ног. Мужчина был спасен пожарными подразделениями и доставлен в больницу», — рассказали в МЧС.