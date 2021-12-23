Один человек погиб, еще один получил сильные ожоги во время пожара в Великом Устюге

23.12.2021 [Происшествия]

Пожар в одноэтажном деревянном четырехквартирном доме случился накануне в Великом Устюге. По информации областного управления МЧС, около часа дня загорелась квартира дома по адресу: 1-й проезд РМЗ, 4.  

«Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огнём повреждена внутренняя и наружная отделка квартиры, чердачное перекрытие и помещение над квартирой, где произошел пожар. Погиб 36-летний мужчина, который арендовал жилье. Еще один местный житель получил ожоги головы, предплечья, спины и ног. Мужчина был спасен пожарными подразделениями и доставлен в больницу», — рассказали в МЧС.

Предположительная причина происшествия — неосторожность при курении, либо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

В тушении пожара принимали участие 10 человек.

Тэги: пожар, погиб в огне, ожоги

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде резко упали продажи квартир
Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской
Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков
Около года будет затруднено движение через тоннель на улице Конева в Вологде
Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде
Почему в Вологодской области совпали рост количества привитых и рост смертности от COVID-19
Школы могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отказа педагогов делать прививку от COVID
Суд не стал арестовывать Елену Воеводину, распылившую дихлофос в здании ЗСО
В Вологодской области назначили нового руководителя центра занятости населения
Труп 46-летнего мужчины обнаружен на проезжей части в Вашкинском районе Вологодской области

Похожие новости

Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде

В третьем часу дня на рынке загорелся торговый павильон

2808
0

В Тарногском районе горела пристройка к церкви

Инцидент произошёл в церкви Николая Чудотворца в селе Тарногский Городок

586
0

Дачный дом сгорел вместе с машиной в Череповецком районе

Происшествие случилось сегодня ночью в деревне Нова Ирдоматского сельского поселения

679
0

Пожар в цехе по производству мебели произошел ночью в Вологде

Площадь пожара составила 1500 м2 [фото, видео]

2269
0

Два человека пострадали в пожаре в поселке Семигородняя в Вологодской области

Пострадавшие – мужчины 39 лет и 63 лет – госпитализированы 

729
0

61-летняя женщина погибла в пожаре в Белозерском районе

Причины возгорания устанавливаются

1356
0

Житель Междуреченского района погиб по неосторожности во время пожара

Происшествие случилось накануне в деревне Игумницево Ботановского сельского поселения

870
0

В Бабушкинском районе соседи спасли 73-х летнего мужчину во время пожара

Происшествие случилось в деревне Дудкино Подболотного сельского поселения

785
0

600 учеников эвакуировали в результате пожара из школы №30 Череповца

По предварительным данным, возгорание произошло в лаборатории на втором этаже учебного заведения

1217
0

Житель Череповецкого района сгорел в своем автомобиле

Происшествие случилось накануне вечером в деревне Абаканово Череповецкого района

1400
0

В Череповецком районе сгорел дачный деревянный дом

Предположительная причина пожара — неисправность печного оборудования

1449
0

В Белозерском районе мужчина погиб при пожаре в деревянном доме

Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении

1668
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более тонны сладостей для детей Сирии передали вологодские предприятия
Один человек погиб, еще один получил сильные ожоги во время пожара в Великом Устюге
Два оленя сбежали из зоопарка Деда Мороза в Великом Устюге
Вологжанин за два часа перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза
Мошенники обманули жительницу Череповца, которая хотела купить ёлку
Вологодский городской суд признал бывшего депутата ЗСО Владимира Сверчкова мошенником
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6541
0
22.12.2021 [БлогоVO]

Обнаружил на подъезде листовку с призывом не кормить во дворе птиц, кошек и собак. Извините, не могу промолчать

266
0
22.12.2021 [Обзор Прессы]

QR-код раздора

544
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика