Два оленя сбежали из зоопарка Деда Мороза в Великом Устюге

23.12.2021 [Происшествия]

Два пятнистых оленя сбежали из зоопарка Деда Мороза в Великом Устюге. 

– Операция «перехват» по поимке питомцев зоосада заняла целый день. К счастью, беглецов удалось вернуть в вольер целыми и невредимыми, – сообщает «Великий Устюг Инфо», сообщество неравнодушных жителей Великого Устюга в социальной сети.

Пятнистых оленей совсем недавно привезли в зоосад Деда Мороза из Москвы. По этому поводу местные жители в комментариях к новости шутят, что олени решили вернуться обратно в столицу потому, что там возможностей больше и зарплаты лучше.

Напомним, «Зоосад Деда Мороза» – это филиал Московского зоопарка. Об был открыт в ноябре 2009 года. Располагается в 8 км от Великого Устюга рядом с Вотчиной Деда Мороза в сосновом бору, на берегу реки Сухона. Общая площадь зоосада – 7,5 гектаров. 

– В зоопарке экспонируется более 400 особей животных и птиц, в том числе редких, которые занесены в Красную Книгу. Вместе с привычными обитателями северных лесов – медведями, волками, лисами, лосями, северными оленями, бобрами, белками, можно увидеть верблюдов, маралов, альпаку, африканских страусов, яков, осликов, красного волка, енотов – полоскунов, харзу и так далее, – говорится на официальном сайте зоопарка. – В зоопарке собрана редкая коллекция журавлей, водоплавающих и хищных птиц: журавли – красавки, японские журавли, белые аисты, белые и черные лебеди, гуси и утки разных пород, степные орлы, глухарь, филин, неясыть длиннохвостая. Широко представлены и другие виды птиц: павлины, фазаны, попугаи и декоративные куры. Домашних животных представляют лошади разных пород, овцы, камерунские козы, собаки, кролики, гуси и индюки, морские свинки, черепахи.

Тэги: олени, зоопарк, зоосад Деда Мороза

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