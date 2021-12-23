Два оленя сбежали из зоопарка Деда Мороза в Великом Устюге

Два пятнистых оленя сбежали из зоопарка Деда Мороза в Великом Устюге.

– Операция «перехват» по поимке питомцев зоосада заняла целый день. К счастью, беглецов удалось вернуть в вольер целыми и невредимыми, – сообщает «Великий Устюг Инфо», сообщество неравнодушных жителей Великого Устюга в социальной сети.

Пятнистых оленей совсем недавно привезли в зоосад Деда Мороза из Москвы. По этому поводу местные жители в комментариях к новости шутят, что олени решили вернуться обратно в столицу потому, что там возможностей больше и зарплаты лучше.

Напомним, «Зоосад Деда Мороза» – это филиал Московского зоопарка. Об был открыт в ноябре 2009 года. Располагается в 8 км от Великого Устюга рядом с Вотчиной Деда Мороза в сосновом бору, на берегу реки Сухона. Общая площадь зоосада – 7,5 гектаров.