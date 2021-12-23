Вологжанин за два часа перевел мошенникам почти полмиллиона рублей

Вологжанин в течение двух часов за 33 операции перевел мошенникам порядка полумиллиона рублей, взятых в кредит.

Как пояснили в региональном УМВД, 55-летнему мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что на его имя пытаются оформить кредит в 1,5 миллиона рублей. Чтобы установить мошенников и пресечь их дальнейшие действия, ему необходимо было оформить кредитное обязательство на аналогичную сумму и перевести её на резервный счет.

Мужчина согласился и отправился в ближайшее отделение банка, где оформил кредит на сумму 1 529 276 рублей. На вопросы сотрудников банка о цели займа вологжанин ответил, что потребительский кредит ему нужен на личные нужды для ремонта.

«Работники кредитной организации пояснили, что его могут обманывать мошенники, но мужчина ответил, что кредит он оформляет добровольно. Далее, следуя инструкции звонивших, он в этом же отделении банка через банкомат стал снимать денежные средства, но после снятия 496 000 рублей банк заблокировал его банковскую карту», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Далее по указанию неизвестных вологжанин отправился в другое отделение банка, где через банкомат в течение двух часов за 33 операции перевел на неизвестные счета 487 684 рубля, полагая, что это его резервный счет.

Полицейские напоминают, что при совершении операций с переводом денег, а также при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными.

Не нужно верить звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными вашей карты.