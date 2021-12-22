Мошенники обманули жительницу Череповца, которая хотела купить ёлку

38-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что хотела купить новогоднюю ёлку. Для этого она нашла в социальной сети аккаунт интернет-магазина по продаже елей и украшений, выбрала подходящее дерево и связалась с менеджером.

«Неизвестный пояснил, по каким вариантам осуществляется оплата и доставка елок. Потерпевшая из предложенного выбрала тот вариант, где осуществляется 100% предоплата с бесплатной доставкой до пункта назначения. После оплаты заказчице сообщили, что в скором времени ей будет направлена накладная. Через некоторое время женщина забеспокоилась, т. к. не получила необходимые документы», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

Знакомый рассказал потерпевшей, что на указанный магазин в интернете оставлено много отрицательных отзывов: в некоторых из них авторы утверждали, что магазин занимается мошенничеством. Попробовав снова связаться с менеджером, череповчанка не получила ответа и написала заявление в полицию. Сумма ущерба составила больше 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.