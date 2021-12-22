Нововведения в использовании материнского капитала

Воспользовались ли вы сертификатом на материнский капитал? Такой вопрос корреспонденты NewsVo задали своим друзьям, знакомым и читателям.

Как выяснилось, многие уже воспользовались сертификатом и остались довольны. Большинство опрошенных нами вкладывали средства маткапитала в приобретение нового жилья.

Но были и те, кто еще не определился, хотя дети, на которых выдавался сертификат, уже вот-вот перейдут в старшие классы школы.

Почему эти семьи до сих пор не воспользовались сертификатом?

– В этой программе все слишком сложно. Нужно обязательно брать ипотеку в новостройке, а нам это не удобно, – рассказала NewsVo вологжанка Марина.

– Хотели бы вложить сертификат в строительство своего дома на садовом участке, но по правилам это должно быть наше постоянное жилье, а такой вариант нас не устраивает, – говорит вологжанка Тамара.

Оказалось, что эти люди просто не в курсе, что со временем возможности использования сертификата изменились. С годами в программе появлялось все больше новых возможностей.

Предлагаем вам проверить себя. Знаете ли вы, как можно использовать материнский капитал?

Новые размеры материнского капитала:

– 483 881, 83 рубля для семей с 1 ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года + 155 550 рублей, если в семье появится 2-й ребенок.

– 483 881, 83 рубля для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на материнский капитал не было.

– 639 431,83 рубля для семей, в которых 2-й ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было.

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1. Улучшение жилищных условий семьи

Покупка и строительство жилья

Строительство дома с привлечением подрядной организации

Строительство или реконструкция дома без привлечения организации-подрядчика

Компенсация затрат за построенный или реконструированный дом

Платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса за членство в жилищном, жилищно-строительном, жилищно-накопительном кооперативе

Уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья

Погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным

Погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья

Платеж в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве

– Использовать средства материнского капитала для строительства загородного дома можно, даже если это не будет вашим постоянным жильем. Главное, чтобы у вас было разрешение на строительство индивидуального жилого дома. И чтобы дом был жилым, а не дачным. Если семья строит дом самостоятельно, то предоставляет нам документы о том, что это строительство согласовано. А если строит организация-подрядчик, то предоставляется договор подряда, – пояснили NewsVo специалисты вологодского отделения Пенсионного фонда. – Также можно использовать средства для реконструкции уже имеющегося жилого дома. При этом, главное, чтобы площадь увеличилась не менее, чем на одну учетную норму жилой площади. В разных городах и районах нашей области эта норма разная.

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2. Обучение детей

Оплата образовательных услуг

Оплата содержания ребенка в организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, или в детском саду (яслях). Заявление о распоряжении на оплату образовательных услуг по программам дошкольного образования и иных связанных с получением дошкольного образования расходов может быть подано в любое время со дня рождения или усыновления ребенка.

Оплата проживания в общежитии организации, реализующей образовательные программы

– Мама может оплатить детский сад за весь год обучения ребенка разом. В заявлении она укажет годовую сумму, мы ее в детский сад перечислим. Это касается не только государственных детских садов, можно оплатить и частный детский сад, но при наличии лицензии. А вот частным предпринимателям, которые оказывают услуги по присмотру и уходу за ребенком, мы не направляем средства, – говорят в ПФР.

Помимо этого, средства материнского капитала можно направить на оплату дополнительного образования: в художественную, музыкальную, языковую или спортивную школу. Здесь также важно, чтобы у учреждения была лицензия на образовательные услуги.

Оплачивать образовательные услуги за счет средств материнского капитала можно любому ребенку семьи, а не только тому, на которого оформлен сертификат.

– Например, ребенок родился, сертификат получен, и есть старший ребенок, который ходит в детский сад. Можно оплачивать детский сад и старшему даже до того момента, как второму ребенку исполнится три года. А вот если оплачивать старшему учебу в техникуме, колледже или в университете, то это можно сделать только после того, как младшему исполнится три года.

По словам сотрудников ПФР, заведующие детских садов приветствуют, когда семьи оплачивают детские сады за счет средств маткапитала. Потому что это прогнозируемая сумма, которая поступает сразу за весь год.

Фото: pixabay.com

3. Получение ежемесячной выплаты

Эта возможность действует для семей с невысоким доходом, в которых второй ребенок родился в 2018 году или позже.

К таким семьям относятся те, чей доход на одного человека за последние 12 месяцев не превышает двух прожиточных минимумов. Размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала в таком случае будет равен прожиточному минимуму, который установлен в регионе.

Подать заявление на такую выплату можно в любое время с момента рождения второго ребенка.

Фото: pixabay.com

4. Увеличение будущей пенсии мамы

Средства материнского капитала или их часть по заявлению включаются в состав средств пенсионных накоплений и передаются в доверительное управление управляющей компании или негосударственный пенсионный фонд.

В данном случае средства могут выплачиваться в виде накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты.

– Есть пример: материнский капитал у нас оформляла женщина, которая работает медсестрой. Она родила ребенка уже после 40 лет и практически сразу вышла на пенсию. У нее был стаж, который давал право на досрочный выход на пенсию. Она перевела средства капитала на накопительную часть своей пенсии и эти средства стали заметной подмогой для нее, – рассказали NewsVo в вологодском отделении ПФР.

Фото: pixabay.com

5. Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов

Подробный перечень товаров и услуг размещен на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Жизненные ситуации». Для этого нужно оформить карту в медико-социальной экспертизе. В индивидуальной программе реабилитации врачи указывают, что они рекомендуют приобрести из этих средств.

– У нас в основном пользуются этим пунктом те, у кого диабет. Приобретают инсулиновые помпы, – сообщают в вологодском отделении ПФР. – также в перечне есть оборудование для обучающего процесса, например, для письма, в том числе брайлевского, или для рисования, например, тач-скрин дисплеи. Также есть оборудование для коммуникации с обществом — наушники, мобильные устройства, измерительные приборы.

Фото: pixabay.com

Изменения в программе материнского капитала с 2020 года

1. Выплата материнского капитала за первого ребенка

С 1 января 2020 года у семей, в которых родились или были усыновлены первенцы, появилось право на материнский капитал.

2. Проактивное оформление сертификата

Семьям, в которых ребенок родился после 15 апреля 2020, сертификат на маткапитал оформляется по сведениям, поступающим из ЗАГСа. Специально обращаться за сертификатом в ПФР не нужно.

Информация о получении сертификата направляется в личный кабинет мамы на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

3. Оформление и распоряжение быстрее

С 2021 года сертификат оформляется быстрее. Теперь на этой уходит не более 5 рабочих дней. На рассмотрение заявления о распоряжении средствами потребуется не более 10 рабочих дней. Напомним, раньше на это уходил месяц. Но у ПФР сохраняется право продлевать сроки рассмотрения заявления на 15 и 20 дней, если нужно запрашивать информацию в других ведомствах.

4. Реализация сертификата через банки

С 2020 года семьи, которые приобретают жилье с использованием материнского капитала, могут оформить документы в банке, не посещая ПФР. Между Пенсионным фондом и 11 кредитными организациями Вологодской области заключены соглашения, благодаря которым процедура упростилась. Оформляя в банке кредитный договор на покупку или строительство жилья, семья сразу в банке оформляет заявление в ПФР о направлении средств сертификата на первоначальный взнос, погашение основного долга или уплату процентов.

5. Использование средств сертификата для строительства домов на садовых участках

В данном случае важно иметь право на землю и разрешение на строительство жилья.

Фото: pixabay.com

Важно помнить об обязательствах

При использовании средств материнского капитала семьям, со своей стороны, тоже важно выполнить все условия этой программы.

– Например, распорядилась мама средствами сертификата на погашение кредита. Купила жилье, погасила кредит. Рассчиталась семья полностью с банком, с них залог этот снят. Они могут распоряжаться новой квартирой по своему усмотрению. В течение 6 месяцев со дня погашения кредита надо оформить новое жилье в общую собственность: детей и родителей. Например, квартира была куплена на маму в кредит. Она погасила кредит средствами маткапитала. Теперь она должна выделить доли в новой квартире мужу и несовершеннолетним детям. Если муж откажется от своей доли, тогда мама выделит доли только детям. Соответственно, если жилье оформляли на папу, то он выделяет доли жене и детям. Жилье, приобретаемое за счет средств материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей и детей, – напоминают специалисты ПФР.

Исполнение этого пункта закона контролирует прокуратура, которая регулярно запрашивает в ПФР данные и проводит проверки. И если выясняется, что если не выделены доли всем членам семьи в приобретенном жилье, то суд обяжет их выделить доли.

Кроме того, нельзя продать квартиру, купленную на средства маткапитала, если в ней не выделены доли. В противном случае сделку признают недействительной и заставят вернуть все обратно.

Цифры

99 871 сертификат на материнский капитал был выдан в Вологодской с начала действия программы, с 2007 по 2021 год.

По 160 042 заявлениям о распоряжении средствами за это время были выплачены 32 956 070 138 рублей.

6 938 сертификатов на материнский капитал были выданы в 2021 году (по данным на 01.12.21).

По 9 846 заявлениям в 2021 году (по данным на 01.12.21) в регионе выплачены средства на общую сумму 3 167 935 131 рубль.

Из них: