Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде

22.12.2021 [Происшествия]

Пожар в торговом павильоне на городском рынке Вологды случился сегодня в третьем часу дня. По информации регионального управления МЧС, в 14.05 поступило сообщение о возгорании в павильоне, расположенного на территории городского рынка.

«Силы пожарной охраны были направлены по автоматическому номеру 2. Павильон на уличной территории металлический. Размеры 2,5×3 м. На момент прибытия нарядов пожарной охраны наблюдалось открытое горение павильона. В 14.23 пожар локализован на площади 30 кв м», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

С территории городского рынка во время пожара было эвакуировано 200 человек. Причины возгорания устанавливаются. 

Тэги: городской рынок, пожар
фото и видео пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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