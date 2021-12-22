Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде

Пожар в торговом павильоне на городском рынке Вологды случился сегодня в третьем часу дня. По информации регионального управления МЧС, в 14.05 поступило сообщение о возгорании в павильоне, расположенного на территории городского рынка.

«Силы пожарной охраны были направлены по автоматическому номеру 2. Павильон на уличной территории металлический. Размеры 2,5×3 м. На момент прибытия нарядов пожарной охраны наблюдалось открытое горение павильона. В 14.23 пожар локализован на площади 30 кв м», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

С территории городского рынка во время пожара было эвакуировано 200 человек. Причины возгорания устанавливаются.