Меню Деда Мороза рассекретят на канале НТВ

На телеканале НТВ 25 декабря выйдет новогодний выпуск гастрономического шоу «Поедем, поедим!». Ведущий программы Федерико Арнальди в преддверии самого волшебного праздника отправился в Великий Устюг. Он прогулялся по городу и вместе с очаровательной помощницей Машей Гутовой посетил вотчину Деда Мороза, чтобы узнать, чем питается главный Дедушка России и как устроен его быт, — сообщает портал Cultinfo.ru.

Также Федерико устроил «битву» шеф-поваров по приготовлению оливье. Зрителям предстоит определить, чей рецепт оказался самым оригинальным. Посмотреть новогодний выпуск программы можно будет на НТВ 25 декабря в 8:45.

«Поедем, поедим!» — это гастрономическая карта мира, где представлены самые яркие вкусы национальных кухонь страны. В своих поездках Федерико Арнальди встречается с представителями самых необычных профессий, продолжателей древних ремесел, а также с простыми россиянами, живущими в самых неожиданных уголках планеты.

Проект «Поедем, поедим!» был признан лучшей программой о путешествиях, став обладателем премии журнала National Geographic Traveler Awards 2016. Также проект дважды стал победителем конкурса СМИротворец в номинации «Телевидение» в 2016 и в 2017 годах.