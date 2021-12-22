Хоккеист Никита Хлыстов возвращается в состав череповецкой «Северстали»

Череповецкий хоккеист Никита Хлыстов вернулся в «Северсталь». По сообщению «Спорт-Экспресса» со ссылкой на пресс-службу КХЛ, контракт 28-летнего защитника с череповецким клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Предыдущим местом работы для Хлыстова был «Куньлунь Ред Стар», за который Никита провел 18 матчей и не набрал результативных баллов при показателе полезности «-8».

Китайский клуб расторг контракт с хоккеистом по согласию сторон. Также в карьере этого хоккеиста были магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор» и «Северсталь».

В Череповце Никита играл в сезоне 2019/20. В 48 играх он набрал 7 очков по системе гол+пас (3+4). Показатель полезности при этом был «-9».