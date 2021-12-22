Игрушечный своп или обмен игрушками пройдет в Вологде 25 декабря

22.12.2021 [Общество]

Игрушечный своп или обмен игрушками пройдет в Вологде 25 декабря. Проводит его «КругОвороТ» – социальный, экологический и благотворительный проект организации «Зелёный полюс».

– В преддверии новогодних праздников будем меняться игрушками! Самыми разными: мягкими, развивающими, резиновыми и, конечно же, елочными! – говорят организаторы.

На свопе есть и правила обмена:

  • на каждую игрушку участнику будет выдан билетик, на сумму которого можно выбрать любую игрушку из наличия;
  • можно взять не больше, чем принёс;
  • можно взять больше игрушек, чем принесли, но при этом каждая будет стоить от 10 за маленькую фигурку до 500 рублей за гигантских медведей;
  • можно оставить игрушки безвозмездно и ничего не брать взамен.

В рамках мероприятия пройдет розыгрыш игрушек.

Игрушечный своп пройдет 25 декабря с 10:00 до 13:00 в помещении «КругОвороТа» по адресу: Вологда, Ленинградская, 150 (вход рядом с магазином «Позитроника», через магазин «Мебель»).

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: игрушки, благотворительность, ярмарка

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде резко упали продажи квартир
Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской
Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков
Около 15 силовиков приехали задерживать череповчанку, распылившую в здании ЗСО дихлофос
Около года будет затруднено движение через тоннель на улице Конева в Вологде
Почему в Вологодской области совпали рост количества привитых и рост смертности от COVID-19
Школы могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отказа педагогов делать прививку от COVID
Суд не стал арестовывать Елену Воеводину, распылившую дихлофос в здании ЗСО
Труп 46-летнего мужчины обнаружен на проезжей части в Вашкинском районе Вологодской области
В Вологодской области назначили нового руководителя центра занятости населения

Похожие новости

Истории создания игрушек в Вологде XX века расскажет Вологодский музей детства

Здесь открылась выставка «Игрушечная Вологда» 

638
0

В Вологде открылся Музей детства

На Советском проспекте, 48 представлены более 2000 игрушек из ХХ века.

7948
2

Выставка новогодних игрушек из ваты откроется в музее «Мир забытых вещей» в Вологде

Автор работ – вологжанка Ирина Лепихина

2301
0

Трёхметровая ёлка и игрушки времен СССР украсят новогоднюю выставку в Вологодском кремле

Выставка новогодних игрушек «Сказка для друзей» будет работать с 18 декабря до 2 февраля.

1657
0

Вологодский музей детства откроется 20 декабря и будет работать в каникулы

В экспозиции игрушки периода 20-80-х годов ХХ века, а также советские новогодние игрушки

2902
0

Выставка советских игрушек 40–80-х годов XX века открылась в Великом Устюге

На ней представлено около семи сотен разных игрушек

17450
1

Вологжанам предлагают принести на выставку любимые старинные игрушки

29 июня, в День города, на Кремлевской площади будет работать палатка Вологодского музея детства

1588
0

150 советских Дедов Морозов и Снегурочек: в Великом Устюге открылась необычная выставка

Все экспонаты из личной коллекции вологжан Александра и Ирины Метелкиных

3146
0

Выставка советских игрушек открылась в областной библиотеке в Вологде

На ней представлено около 100 экспонатов: плюшевые медведи, пупсики, куклы в нарядах второй половины ХХ столетия, старинная кукольная мебель, посуда, картонное лего, машинки и другие игрушки

4406
0

Главную новогоднюю ель Шексны украсят поделки местных жителей

Жители Шексны приняли участие в конкурсе «Новогодняя игрушка для Шекснинской ёлочки». Организаторами конкурса стала местная администрация. Всего для украшения новогодней ёлки поселка было предложено более 500 поделок.

1773
0

Юноша с игрушечным пистолетом ограбил магазин в Вологде

 Продавца он "приклеил" к стулу скотчем

2691
0

Депутат Госдумы Елена Мизулина предлагает наказывать производителей за отсутствие возрастной маркировки на игрушках

Также законопроектом вводится статус «Детская национальная игрушка»

1449
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Игрушечный своп или обмен игрушками пройдет в Вологде 25 декабря
Рыбаки сняли видео спасения лося на Рыбинском водохранилище
Сбор средств на проведение открытых лекций популяризаторов науки проходит в Вологде
Жительница Череповца на поминках украла кошелёк подруги
Новогодняя ярмарка пройдет в Вологде на площади Революции с 25 по 30 декабря
Дачный дом сгорел вместе с машиной в Череповецком районе
33-летний вологжанин вынес из магазина бытовой техники ноутбук и пылесос
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6460
0
22.12.2021 [БлогоVO]

Из архивов — об усадьбе Спасское-Куркино

267
0
20.12.2021 [Обзор Прессы]

Хирургическое отделение Сямженской центральной районной больницы может возобновить работу уже на следующей неделе

828
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика