Игрушечный своп или обмен игрушками пройдет в Вологде 25 декабря. Проводит его «КругОвороТ» – социальный, экологический и благотворительный проект организации «Зелёный полюс».

– В преддверии новогодних праздников будем меняться игрушками! Самыми разными: мягкими, развивающими, резиновыми и, конечно же, елочными! – говорят организаторы.

На свопе есть и правила обмена:

на каждую игрушку участнику будет выдан билетик, на сумму которого можно выбрать любую игрушку из наличия;

можно взять не больше, чем принёс;

можно взять больше игрушек, чем принесли, но при этом каждая будет стоить от 10 за маленькую фигурку до 500 рублей за гигантских медведей;

можно оставить игрушки безвозмездно и ничего не брать взамен.

В рамках мероприятия пройдет розыгрыш игрушек.

Игрушечный своп пройдет 25 декабря с 10:00 до 13:00 в помещении «КругОвороТа» по адресу: Вологда, Ленинградская, 150 (вход рядом с магазином «Позитроника», через магазин «Мебель»).

Возрастных ограничений нет.

