Жительница Череповца на поминках украла кошелёк подруги

В Череповце полицейские раскрыли кражу кошелька 55-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что накануне она похоронила мужа и собрала у себя в квартире родственников и друзей, чтобы почтить его память. Когда поминки закончились, она заметила, что пропал её кошелёк. Сумма ущерба составила около восьми тысяч рублей.

Подозреваемой в краже оказалась 55-летняя подруга потерпевшей. Её задержали.

«В разговоре с правоохранителями задержанная призналась в содеянном, пояснив, что деньги потратила на свои нужды, а кошелек выкинула», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.