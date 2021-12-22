Дачный дом сгорел вместе с машиной в Череповецком районе

22.12.2021 [Происшествия]

В Череповецком районе в огне сгорели дачный дом с деревянной хозяйственной постройкой, а также автомобиль «Рено Логан». Происшествие случилось сегодня около двух часов ночи в деревне Нова Ирдоматского сельского поселения.

По сообщению регионального управления МЧС, во время происшествия два человека смогли выбраться из горящего дома до прибытия пожарных подразделений.

В результате возгорания дачный дом, хозяйственная постройка, а также автомобиль полностью уничтожены огнем.

Причина пожара пока не установлена.

Тэги: пожар, дачный дом, автомобиль

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