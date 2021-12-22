Дачный дом сгорел вместе с машиной в Череповецком районе

В Череповецком районе в огне сгорели дачный дом с деревянной хозяйственной постройкой, а также автомобиль «Рено Логан». Происшествие случилось сегодня около двух часов ночи в деревне Нова Ирдоматского сельского поселения.

По сообщению регионального управления МЧС, во время происшествия два человека смогли выбраться из горящего дома до прибытия пожарных подразделений.

В результате возгорания дачный дом, хозяйственная постройка, а также автомобиль полностью уничтожены огнем.

Причина пожара пока не установлена.