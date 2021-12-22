33-летний вологжанин вынес из магазина бытовой техники ноутбук и пылесос

22.12.2021 [Происшествия]

О краже стало известно от представителей магазина бытовой техники на улице Карла Маркса, которые заявили о пропаже ноутбука и робота-пылесоса. Общая сумма ущерба, по словам руководства магазина, составила более 110 тысяч рублей.

Сыщики изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый 33-летний вологжанин.

«Задержанный признался, что обе кражи совершил спонтанно. При краже ноутбука перерезал антикражный провод с помощью пассатижей. Технику выносил, спрятав под одеждой. Похищенное имущество продал за 15 тысяч рублей прохожим, потратив деньги на свои нужды», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По данным фактам отделом дознания городского отдела полиции № 3 УМВД возбуждены два уголовных дела по статье за кражу.

Тэги: кража, бытовая техника

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