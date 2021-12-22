Череповецкая «Северсталь» уступила лидеру сводной турнирной таблицы КХЛ

Накануне, после недельной паузы, связанной с играми сборной России на домашнем этапе Еврохоккейтура, для череповецкой «Северстали» возобновился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

Уступая 0:3 в гостях магнитогорскому «Металлургу» к середине основного времени матча, череповчане смогли выровнять игру и сравнять счёт. Дублем у «сталеваров» отметился Кирилл Пилипенко. Ещё одну шайбу в формате 6×5 забросил Илья Хохлов за полторы минуты до конца основного времени матча, которая и перевела игру в овертайм. Ассистировал Хохлову 20-летний нападающий «Северстали» Руслан Абросимов, который набрал первое очко в КХЛ.

«Приятно, что первое очко такое запоминающееся. Смогли перевести игру в овертайм после 0:3. Проявили характер. Хотелось бы, чтобы дожали в овертайме и не упускали победу», — сказал после игры Абросимов.

К сожалению, эта погоня не могла не отразится на игре «Северстали» в овертайме. Уже на второй минуте дополнительного времени гол Максима Карпова принёс хозяевам победу со счётом 4:3. Таким образом, команды в этом сезоне обменялись домашними победами. В Череповце «Северсталь» была сильнее — 5:2.

«Двоякое чувство. С одной стороны, с 0:3 отыграться и взять одно очко, конечно, не помешает. С другой стороны, 5×3 надо реализовывать. Большинство у нас… Беда у нас сегодня с этим была. Ребята проявили характер и сравняли. Это тоже в копилочку команде», — отметил после игры главный тренер череповчан Андрей Разин.

Выездная серия игр у «Северстали» продолжится матчами в Челябинске и Казани. Завтра череповчане сыграют с «Трактором», в субботу с «Ак Барсом».