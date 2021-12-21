В Вологде скончался артист областной филармонии Владимир Болдырев

21.12.2021 [Общество]

В Вологде ушел из жизни артист областной филармонии Владимир Болдырев. Информация об этом появилась в группе филармонии.

«Выпускник Саратовской консерватории, обладатель красивого сочного баритона долгие годы был ведущим солистом филармонии. В его репертуаре — более ста тематических программ как для взрослой аудитории, так и для самых маленьких зрителей. Это произведения западных композиторов — Шуберта, Брамса, Моцарта, Россини и других, а также шедевры оперной и камерной музыки русских композиторов — Чайковского, Даргомыжского, Мусоргского, Бородина, Шостаковича, Прокофьева, Свиридова, Гаврилина», — сообщает группа филармонии в соцсетях.

Природная музыкальность и пластичность помогали ему создавать образы как лирических, так и комических героев из оперетт Оффенбаха, Кальмана, Легара, Штрауса, Дунаевского, Хренникова, Малютина и многих других.

Владимира Болдырева отличало чувство стиля, музыкальность, артистизм, умение создать на сцене удивительную атмосферу праздника, — говорится также в сообщении филармонии.

В учреждении культуры подчеркивают, что уход из жизни Владимира Болдырева — это большая утрата для всего коллектива филармонии.

Тэги: Вологодская областная филармония, артист

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде резко упали продажи квартир
Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской
Дорого-богато: в резиденции вологодского губернатора в Устье полным ходом идет ремонт
Около 15 силовиков приехали задерживать череповчанку, распылившую в здании ЗСО дихлофос
Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков
Около года будет затруднено движение через тоннель на улице Конева в Вологде
Почему в Вологодской области совпали рост количества привитых и рост смертности от COVID-19
Школы могут столкнуться с серьезными проблемами из-за отказа педагогов делать прививку от COVID
Суд не стал арестовывать Елену Воеводину, распылившую дихлофос в здании ЗСО
Труп 46-летнего мужчины обнаружен на проезжей части в Вашкинском районе Вологодской области

Похожие новости

Выставка бальных платьев 19 века открылась в Вологодской филармонии

Экспозицию дополняют раритетные женские украшения и аксессуары: броши, колье, шляпные булавки, веера, пряжки и гребни

951
0

Рассмотрение дела о хищении 1,7 млн рублей при проведении мероприятий вологодской филармонии отложено на сентябрь

Одна из подсудимых не явилась в суд из-за болезни ребенка, адвокату второй требуется время на ознакомление с материалами дела

1757
0

Новым гендиректором Вологодской областной филармонии стал Денис Саничев

Ранее он руководил Мужским хором филармонии

2579
0

Дело о хищении 1,7 млн рублей при проведении мероприятий вологодской филармонии передано в суд

Обвиняемые - экс-гендиректор филармонии Ольга Васильева, замгендиректора Юлия Булатова и начальник департамента культуры Владимир Осиповский

3270
0

На должность директора вологодской филармонии претендуют Мария Морозова и Денис Саничев

Денис Валентинович возглавляет Мужской хор Вологодской филармонии, а Мария Николаевна ранее работала в департаменте культуры

3686
0

Семь человек претендуют на пост директора Вологодской областной филармонии

До конца мая с ними проведут собеседования и выберут нового руководителя учреждения культуры

1428
0

Экс-директор Вологодской филармонии Ольга Васильева возглавила областную детскую библиотеку

Как ранее сообщал NewsVo, от должности руководителя филармонии ее отстранил суд

4501
0

Исполняющей обязанности гендиректора Вологодской областной филармонии назначена Оксана Шеина

Ранее она работала заместителем генерального директора филармонии

3527
0

Директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву опросил следователь

СМИ пишут, что правоохранители заинтересовались финансовой деятельностью учреждения культуры

5644
0

На ремонт здания Вологодской областной филармонии из бюджета потратят 36,5 млн. рублей

Работы выполняет ООО «Монтажстрой»

948
0

28 января в Вологодской областной филармонии прозвучит музыка Валерия Гаврилина

Пьесы для фортепиано исполнит Ольга Домнина

913
0

Вологодская филармония потратит 400 тысяч рублей на авиабилеты в Гавану

Там артисты ансамбля «Гран-При» выступят в честь дружбы России и Кубы

1410
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде скончался артист областной филармонии Владимир Болдырев
Минздрав РФ включил вакцинацию подростков от 12 до 17 лет от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям
Заливать лед на стадионе «Динамо» для матча чемпионата России будет машина из Архангельска
Вологжанам предлагают пройти оценку цифровой грамотности
Из-за мороза родителям Вологды и Череповца разрешили не отправлять детей в школу
Череповецкий мэр извинился перед горожанами за ржавую воду в кранах
В Вологде двое мужчин подрались, вспоминая службу в армии
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6409
0
21.12.2021 [БлогоVO]

Мракобесие как оно есть

178
0
20.12.2021 [Обзор Прессы]

Хирургическое отделение Сямженской центральной районной больницы может возобновить работу уже на следующей неделе

474
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика