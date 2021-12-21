В Вологде скончался артист областной филармонии Владимир Болдырев

В Вологде ушел из жизни артист областной филармонии Владимир Болдырев. Информация об этом появилась в группе филармонии.

«Выпускник Саратовской консерватории, обладатель красивого сочного баритона долгие годы был ведущим солистом филармонии. В его репертуаре — более ста тематических программ как для взрослой аудитории, так и для самых маленьких зрителей. Это произведения западных композиторов — Шуберта, Брамса, Моцарта, Россини и других, а также шедевры оперной и камерной музыки русских композиторов — Чайковского, Даргомыжского, Мусоргского, Бородина, Шостаковича, Прокофьева, Свиридова, Гаврилина», — сообщает группа филармонии в соцсетях.

Природная музыкальность и пластичность помогали ему создавать образы как лирических, так и комических героев из оперетт Оффенбаха, Кальмана, Легара, Штрауса, Дунаевского, Хренникова, Малютина и многих других.

Владимира Болдырева отличало чувство стиля, музыкальность, артистизм, умение создать на сцене удивительную атмосферу праздника, — говорится также в сообщении филармонии.

В учреждении культуры подчеркивают, что уход из жизни Владимира Болдырева — это большая утрата для всего коллектива филармонии.