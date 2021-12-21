Минздрав РФ включил вакцинацию подростков от 12 до 17 лет от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям

21.12.2021 [Общество]

Министерство здравоохранения России внесло в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям добровольную вакцинацию от COVID-19 несовершеннолетних подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 

Соответствующий приказ, подписанный главой ведомства Михаилом Мурашко, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что прививки от коронавируса подросткам будут делать только с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя.

Ранее NewsVo рассказывал, что вакцинировать подростков планируют начать во второй половине декабря. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил еще 10 декабря.

До конца этого года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тысяч доз вакцины «Спутник M».

Тэги: коронавирус, вакцинация, дети, подростки, COVID
Сюжет: Пандемия коронавируса

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