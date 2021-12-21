Вологжанам предлагают пройти оценку цифровой грамотности

Минцифры России запустил общедоступный сервис независимой оценки компетенций цифровой экономики, созданный в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Это новый инструмент профессиональной диагностики, который поможет каждому планировать своё обучение и профессиональное развитие. Пройдя тестирование, можно оценить свои навыки и понять, над чем работать дальше и чему учиться.

Чтобы пройти оценку цифровой грамотности, необходимо зайти на сайт готовкцифре.рф, зарегистрироваться на портале Leader-ID, выполнить комплексный тест и получить сертификат оценки.

Как сообщает пресс-служба правительства области, пройти тестирование можно по пяти основным направлениям: цифровые устройства и сети, цифровая безопасность, коммуникации и сотрудничество, работа с информацией и цифровым контентом, цифровая личность. Всего в тесте 65 заданий, на выполнение каждого дается одна минута. Полученные в ходе тестирования сведения о своих компетенциях любой человек сможет предъявить при устройстве на работу.

«Для многих результат станет толчком для совершенствования знаний и отличной мотивацией к выбору образовательного курса по повышению своей цифровой грамотности и улучшению карьерных возможностей, — уверен куратор регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

В числе первых вологжан независимую оценку компетенций прошли специалисты комитета информационных технологий и телекоммуникаций области. Они отметили, что все вопросы теста не требуют знания сложной терминологии, поэтому пройти тест может каждый.