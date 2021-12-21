Череповецкий мэр извинился перед горожанами за ржавую воду в кранах

Работы по подключению новых трубопроводов питьевой воды в Зашекснинском районе Череповца временно остановлены. Как пояснил мэр города Вадим Германов, это решение принято по результатам разбора причин массовых жалоб на появление в кранах мутной воды.

«К таким последствиям привела целая цепь событий. Все началось 14 декабря, когда „Водоканал“ переключился на новый водовод, предварительная промывка которого оказалась недостаточной», — пояснил Вадим Германов.

По словам градоначальника, подрядчик, завершив строительство, открыл задвижки без согласования с «Водоканалом». В результате воды не хватило для полноценного функционирования насосов, что спровоцировало их остановку. Повторный запуск системы привел к гидроудару, который поднял отложения на стенах трубопроводов и усугубил ситуацию с качеством воды.

«Считаем, что главная ошибка, допущенная при организации работ — отсутствие информации. Горожан, живущих в ЗШК, не предупредили о возможном ухудшении качества воды. Люди оказались не готовы к тому, что главное коммунальное благо приобретет оттенок кирпичной кладки и станет непригодно к использованию», — написал Вадим Германов в соцсетях.

В результате власти города приняли решение приостановить подключение новых водоводов до особого распоряжения. Кроме того, решено сообщать горожанам о сроках начала и окончания нового этапа подключений, а также о возможном ухудшении качества воды. Также будет сделан перерасчет за воду не отдельным квартирам, а целым домам.