В Вологде двое мужчин подрались, вспоминая службу в армии

21.12.2021 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошёл в квартире дома на улице Панкратова в ноябре 2020 года. Подсудимый выпивал с потерпевшим. Во время застолья мужчины поссорились, обвиняемый ударил гостя кулаком в лицо, а после повалил на пол и избил. Пострадавший получил травму головы и переломы ребёр.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью, пояснил, что драку спровоцировали совместные воспоминания о службе в армии», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.

Осуждённому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: драка, вред здоровью, пьянка, приговор

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