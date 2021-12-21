Новогодний онлайн-марафон по созданию праздничной атмосферы проводится в Вологде

Онлайн-марафон, объявленный Дедом Морозом в преддверие Нового года, продлится до 31 декабря. На данный момент к нему присоединилось более 200 участников, которые выполняют задания зимнего волшебника и получают подарки от помощников Деда Мороза — спонсоров проекта. Подключиться к марафону, создать себе и окружающим новогоднее настроение и побороться за призы можно на любом этапе, — сообщает пресс-служба администрации города.

Новогодний онлайн-проект посвящен созданию праздничной атмосферы и добрым делам. Участники марафона уже сделали предновогоднюю уборку, украсили квартиру, смастерили кормушки для птиц, написали письмо самому себе на 2022 год, а сейчас создают самодельную игрушку для украшения елок.

Задания публикуются в группе «Вологда.РФ» раз в два дня. Для участия в конкурсе нужно сделать репост записи в группе «Вологда.РФ» в соцсетях к себе на страницу и написать «Я участвую #готовность22». После каждого задания Дед Мороз определяет победителя, который получает подарок от спонсоров, в роли которых выступают Центр отдыха и развлечений Y.E.S., магазинов «СпортСемья», «КупиМама», магазинов рыбы и морепродуктов «Вологдафиш» и «Мореблизко», сети семейных кафе и пиццерий «ПиццаФабрика».

Также организаторы дарят билеты в кино, чаи от эко-синдиката «Огнецвет», сладости от семейной мануфактуры «Как по маслу», сыры от сети фирменных магазинов «Сыроварня Липин Бор». Главный приз от группы компаний «Мартен» получит один из конкурсантов, выполнивших все задания марафона.