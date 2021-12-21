В Тотемском районе пройдет этап Кубка мира IFSS по ездовому спорту

21.12.2021 [Спорт]

Этап Кубка мира IFSS по ездовому спорту «Русский Север» состоится 5 и 6 февраля следующего года в Тотемском районе. Соревнования пройдут по дисциплинам «упряжки» и «скиджоринг». Для спортсменов подготовят спринт и мид дистанции. Этап Кубка мира состоится на базе Школы путешественников Федора Конюхова.

Как заявляют организаторы турнира, в рамках этапа Кубка мира будет выделен «чистопородный зачет» во всех дисциплинах и категориях. В «чистопородный зачет» попадают спортсмены, выступающие в дисциплине только с породами северных ездовых собак — сибирский хаски, аляскинский маламут, самоед, гренландская собака, канадская эскимосская собака, чукотская ездовая и якутская лайка. При этом породность собаки должна быть подтверждена одной из следующих организаций: Международной кинологической федерацией (FCI), Американским клубом собаководов (АКС), Канадским клубом собаководов (СКС), либо Российской кинологической федерацией (РКФ).

Руководить судейской бригадой будет рейс-маршал из Латвии Гиртс Элдманис.

Тэги: гонки на собачьих упряжках, кубок Мира

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