АО «Вологдаоблэнерго» заплатит 100 000 рублей штрафа за медлительность

21.12.2021 [Общество]

В декабре вологодское УФАС дважды признало АО «Вологдаоблэнерго» виновным в нарушении сроков технологического присоединения домов к электросетям. Наказание за излишнюю медлительность предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП. Сумма каждого штрафа составит 50 000 рублей.

«В управление обратилось ООО „МегаСтрой“ с заявлением на действия сетевой компании, выраженные в нарушении Правил № 861 постановления правительства РФ при исполнении договора технологического присоединения 15-квартирного жилого дома по улице Карла Маркса в Вологде. Кроме того, из сокольской межрайонной прокуратуры в УФАС поступило заявление жительницы Сокола, которая также жаловалась на нарушение сроков присоединения к сетям», — пояснили антимонопольщики.

В обоих случаях АО «Вологдаоблэнерго» нарушило срок выполнения мероприятий по подключению дома к электрическим сетям, который составляет 6 месяцев.

Как посчитали антимонопольщики, действия компании привели к затягиванию ввода 15-квартирного дома в эксплуатацию и к невозможности проживания в частном жилом доме из-за отсутствия электричества.

УФАС вынесло АО «Вологдаоблэнерго» представление — в течение 1 месяца подключить оба объекта к электросетям.

Общая сумма штрафа сетевой компании составила 100 тысяч рублей.

 

Тэги: электричество, нарушение, УФАС

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