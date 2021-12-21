В Вытегорском районе служебная собака помогла задержать подозреваемых в краже

В Вытегорском районе служебная собака помогла раскрыть кражу.

Инцидент произошёл в деревне Девятины. Местная жительница заявила, что кто-то залез в принадлежащий ей дом и украл металлические изделия. Она оценила ущерб в 4000 рублей.

На место прибыл кинолог со служебной собакой по кличке Ванкувер. Пёс привёл полицейских к одному из домов в той же деревне. Внутри находились 41-летняя местная жительница и её 19-летний племянник.

«В беседе с правоохранителями женщина призналась с содеянном. По ее словам, ранее она ухаживала за пенсионером и знала, что он хранит крупную сумму денег у себя в доме. Когда мужчины не стало, она предложила своему племяннику проникнуть в его дом в поисках денежных средств и ценных вещей. Разбив окно, они проникли в жилище, но так ничего и не нашли. Чтобы не уходить с пустыми руками, злоумышленники решили забрать различные металлические изделия», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Украденное они сдали в металлолом за полторы тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.