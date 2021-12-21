306 жителей Вологодской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

21.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 306 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 25 907 заболевших.

При этом в Вологодской области 378 человек выздоровело, десять человек умерли. Такая статистика 21 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 97 451 пациенту. Большая часть из них — 87 657 человек выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 850 человек.

Вологодская область занимает 28 место в России по уровню заражения коронавирусом.

 

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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