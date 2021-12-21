Счетная палата намерена обучить чиновников понятному русскому языку

Счетная палата РФ разместила в открытом доступе обучающий видео-курс и презентацию с рекомендациями, как писать проще о сложных государственных вопросах. Информация появилась на сайте ведомства.

«Главная цель обучающего курса — развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов. Данный курс базируется на примерах и материалах из отчетов Счетной палаты, но может быть полезен всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов», — сказано в сообщении.

Услуги по созданию обучающих материалов и проведению консультаций для сотрудников Счетной палаты были оказаны в рамках госконтракта стоимостью 1,375 миллиона рублей.

«В 2021 году курс был размещен на внутренней обучающей платформе СП РФ. Министерства, ведомства, КСО проявили к обучению большой интерес. В связи с этим все материалы курса теперь публикуются в открытом доступе для всех желающих», — указывается в сообщении.

В обучающем курсе три основные блока: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста», а также «Визуальный контент». Каждая тема включает цикл видеоуроков и презентаций. Всего в курсе 24 видео, а общая длительность обучения — четыре часа, — сообщает РИА Новости.