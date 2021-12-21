В микрорайоне Прилуки Вологды более 250 домов подключат к новому газопроводу

21.12.2021 [Общество]

В Вологде завершены все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на вновь построенном газопроводе в микрорайоне Прилуки. Газопровод позволит подключить газ более, чем в 250 домов.

«На проведение работ было выделено 34 млн рублей из областного и городского бюджетов. Сейчас мы проводим все необходимые процедуры для оформления газопровода в собственность администрации Вологды. Подключением абонентов будет заниматься «Газпромгазораспределение», — прокомментировал начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Работы на объекте выполняла компания «Стройгазсервис» с июля этого года. Рабочие проложили 3,7 км сетей высокого и низкого давления на улицах Железнодорожной, Никольской, Колхозной и Монастырской, а также построили газорегуляторный пункт. Объект был построен с помощью бестраншейной прокладки труб, что позволило минимизировать разрушения дорожного покрытия, - сообщает пресс-служба администрации города.

«На сегодня объект достроен полностью и сдан инспекторам Ростехнадзора. Уже спланировано проведение врезок потребителей в существующий газопровод, их будет проводить газораспределительная организация», — рассказал заместитель директора компании «Стройгазсервис» Михаил Округин.

Подключить дома к газу жители смогут в 2022 году. В настоящее время идет процедура оформления газопровода в собственность города и подготовка документов по заключению договора на его техобслуживание.

Напомним, в этом году вступили в силу новые правила подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, учитывающие особенности догазификации. Это бесплатное подведение газа до границ земельного участка. Она возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура.

Следующий объект, который будет газифицирован в Вологде — это микрорайон Осаново, где газ будет проведен в 31 домовладение, 164 квартиры. Работы планируется завершить в 2022 году.

 

Тэги: газопровод, Строительство

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