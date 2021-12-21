Пожар в цехе по производству мебели произошел ночью в Вологде

21.12.2021 [Происшествия]

Сообщение о пожаре в здании цеха по производству мебели по адресу: Вологда, Красноармейская, 27 поступило около часа ночи 21 декабря.

– К месту вызова незамедлительно направлены силы и средства по повышенном номеру. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на всей площади. Около 4 часов утра огнеборцы справились с открытым огнем. Площадь пожара составила 1500 м2. Погибших, пострадавших, эвакуированных людей нет, – рассказал Вячеслав Клименко, заместитель начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Вологодской области

К тушению пожара привлекались 38 человек и 12 единиц техники.

В качестве причины возникновения пожара рассматриваются две версии: электротехническая и неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

 

 

 

 

Тэги: пожар

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