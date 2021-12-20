100 новых сервисов появится на сайте Госуслуг

Правительство РФ с 2022 года расширит перечень услуг, которые граждане и организации смогут получать на портале Госуслуг. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает РБК, список пополнят 100 новых пунктов, в том числе:

— назначение некоторых пособий на детей;

— проведение техосмотра самоходных машин и других видов техники;

— регистрация прав на недвижимость;

— прием деклараций по налогу на доходы физлиц;

— предоставление выписки из государственного лесного реестра;

— получение различных лицензий и разрешений.

Раньше эти услуги предоставлялись только на региональных порталах или вообще не предоставлялись в электронной форме.

Регионы в свою очередь смогут разместить на портале дополнительные услуги по:

— аттестации педагогов школ;

— признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании;

— предоставлению бесплатного жилья;

— согласованию перепланировки квартир;

— выдаче разрешений на капитальное строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

«Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все массовые социально значимые услуги в электронном формате», — пояснил Мишустин.

Это поможет сократить риски для здоровья в период пандемии.