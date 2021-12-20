100 новых сервисов появится на сайте Госуслуг

20.12.2021 [Общество]

Правительство РФ с 2022 года расширит перечень услуг, которые граждане и организации смогут получать на портале Госуслуг. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает РБК, список пополнят 100 новых пунктов, в том числе:
— назначение некоторых пособий на детей;
— проведение техосмотра самоходных машин и других видов техники;
— регистрация прав на недвижимость;
— прием деклараций по налогу на доходы физлиц;
— предоставление выписки из государственного лесного реестра;
— получение различных лицензий и разрешений.

Раньше эти услуги предоставлялись только на региональных порталах или вообще не предоставлялись в электронной форме.

Регионы в свою очередь смогут разместить на портале дополнительные услуги по:
— аттестации педагогов школ;
— признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании;
— предоставлению бесплатного жилья;
— согласованию перепланировки квартир;
— выдаче разрешений на капитальное строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

«Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все массовые социально значимые услуги в электронном формате», — пояснил Мишустин.

Это поможет сократить риски для здоровья в период пандемии.

Тэги: госуслуги, сервис
Сюжет: Пандемия коронавируса

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