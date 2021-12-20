Вологодские медики продолжат получать выплаты за работу с COVID-19 и в 2022 году

20.12.2021 [Общество]

Медики Вологодской области продолжат получать выплаты за работу с COVID-19 и в 2022 году. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

«На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ принято решение о продлении на 2022 год специальных соцвыплат для поддержки медицинских кадров, работающих с COVID-19. Продлим на 2022 год дополнительно к федеральным областные выплаты», — говорится в сообщении.

На выплату смогут рассчитывать: врачи и средний медперсонал, осуществляющие забор биоматериала на анализ; медики, работающие с телами умерших с подозрением на заражение коронавирусом; водители, доставляющие персонал, тела умерших пациентов и биоматериалы, а также педагоги, которые работают в отделениях медорганизаций и немедицинский персонал, работающий с COVID-19 (дезинфекторы, логопеды, психологи, уборщики и т.д).

Кувшинников также добавил, что в новогодние праздники медработники получат выплаты в двойном размере.

Тэги: выплаты, медработники, губернатор

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