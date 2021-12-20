В Вологодской области назначили нового руководителя центра занятости населения

20.12.2021 [Общество]

В КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» назначен новый руководитель. Им стала Екатерина Головкина, ранее занимавшая должность заместителя директора центра, сообщает официальный сайт правительства региона.

«За девять лет работы в областной службе занятости Екатерина Васильевна показала себя как специалист, который умеет оперативно, качественно и профессионально решать задачи. Поэтому на пост руководителя была утверждена именно ее кандидатура», — сказал о назначении начальник департамента труда и занятости населения Вологодской области Олег Белов.

Екатерина Головкина приступила к работе в новой должности с 20 декабря.

Тэги: назначения, центр занятости, директор

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