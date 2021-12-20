Вологодский биатлонист Максим Цветков стал победителем 3 этапа Кубка IBU

Возвращение Максима Цветкова на международную биатлонную арену после трехлетнего отсутствия получилось по-настоящему триумфальным. Спортсмен в трех гонках взял три медали. Пока это не кубок мира, а соревнования уровнем ниже — кубок IBU. В нем участвуют спортсмены из ближайшего резерва основной сборной.

Максим Цветков, представляющий на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург, на этапе в австрийском Обертиллиахе, который прошёл с 16 по 19 декабря, завоевал две бронзовых медали в индивидуальной гонке и в спринте. Также он стал победителем смешанной эстафеты 4×6 км., которая прошла в заключительный день.

Российский квартет (Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков), показал результат 1:05:58,5. Спортсмены обошлись без штрафных кругов и взяли только шесть дополнительных патронов. Почти на 55 секунд позднее россиян финишную ленточку пересекла сборная Норвегии, на третьем месте итальянцы.

Отметим, что это золото для сборной России стало шестым в текущем международном сезоне. Все золотые медали были добыты на Кубке IBU.