Жителя Череповца будут судить за серию краж из офисов

В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 42-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж из офисов.

Установлено, что мужчина проникал в помещения, подбирая ключи, и крал деньги. В одном из случаев он зашёл в офис строительной организации и нашёл ключ от сейфа, оставленный под клавиатурой. Его добычей стали 699 тысяч рублей и 1200 долларов США.

Установлена причастность обвиняемого к совершению четырёх краж. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Череповчанину грозит до шести лет лишения свободы и штраф, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.