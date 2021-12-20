Вологжане принимают активное участие в конкурсе «Цветущий зимний город»

20.12.2021 [Общество]

В Вологде продолжают принимать заявки на городской конкурс «Цветущий зимний город». Свои работы отправили коллективы школ, детских садов, ТОСов и предприятий Вологды. Заявки принимаются до 24 декабря.

«Конкурс мы проводим уже девятый раз. Главная его задача - сплотить вологжан, коллективы предприятий и учреждений, родителей с детьми в создании праздничной атмосферы дома и на улице в преддверии Нового года. На сегодняшний день больше всего участников в номинации «Новогодняя игрушка», - рассказала директор МКУ «Центр по работе с населением» Елена Громова.

Принимают участие в конкурсе и коллективы ТОСов. К примеру, во дворе дома № 87 на улице Карла Маркса активисты сделали новогоднюю подсветку, установили елку на крыше, а жители дома № 60А на улице Карла Маркса украсили подъезды, - сообщает пресс-служба администрации города.

Заявки на участие принимаются по электронной почте: czgorod@mail.ru или в специальном разделе на официальном сайте администрации города. Победителей определят в шести номинациях: «Лучшее новогоднее оформление предприятия, организации», «Лучшее новогоднее оформление муниципального учреждения», «Новогодний двор (подъезд)», «Новогоднее окно», «Новогодняя игрушка», «Фотография «Новогодняя Вологда». Лучшим в номинации «Лучшее новогоднее оформление муниципального учреждения» подарки вручат члены общественного совета Вологды.

В прошлом году на конкурс «Цветущий зимний город» было подано порядка 600 заявок.

Тэги: конкурс, новый год, администрация Вологды

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