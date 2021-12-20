Пьяный житель Череповца на улице пытался пинать проезжающие мимо машины

20.12.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину.

Патрульные заметили его на проспекте Победы около 22:30.

«Мужчина ходил между проезжающих мимо машин, пытался их пнуть, размахивал руками, и в условиях гололедицы создавал аварийные ситуации для других участников движения», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

В ответ на просьбу росгвардейцев уйти с проезжей части на тротуар, задержанный стал вести себя агрессивно, и попробовал устроить драку. Патрульные усадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение полиции.

Тэги: пьяный, пешеход, Росгвардия

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