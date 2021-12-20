Пандемия, Вирус, Прививка: как коронавирус повлиял на выбор кличек для собак

20.12.2021 [Общество]

Обстановка в мире повлияла на выбор кличек для собак. Начиная с прошлого года в списке кличек собак появились такие как Вирус Коронный и Пандемия.

– Несмотря на то, что собаководы стабильно любят называть своих питомцев именами греческих богов, благозвучными названиями столиц или именами любимых героев, текущая обстановка в мире все-таки повлияла на выбор кличек собак. Начиная с 2020 года, мы стали наблюдать, как регистрируют собак с кличками Пандемия, Вирус и даже появилась одна собака по кличке Вирус Коронный, − говорит Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.

Так, например, выяснилось, что слово Пандемия в составе клички появилось у одного российского бультерьера ещё в 2019 году. А в 2020 и в 2021 году Пандемиями назвали сибирского хаски и длинношерстного колли.

Помимо этого, в 2020 году зарегистрировали 5 собак по кличке Вирус: немецкую овчарку, бультерьера, цвергшнауцера, немецкого охотничиего терьера и йоркширского терьера. 

Также в 2020 году была зарегистрирована собака породы кавалер кинг чарльз спаниель по кличке Вирус Коронный. 

В 2021 году зарегистрирована собака по кличке Вирус оф кинг.

– Мы также обнаружили еще одну интересную кличку собаки: Скид ковид. Если обратиться к ближайшим родственным словам к слову скид, то можно заметить, что оно происходит от православного *kɨdātī, от которого в числе прочего произошли старославянские слова искыдати «выбрасывать». Возможно, этой кличкой хозяин пытается приблизить окончание пандемии, – рассказали сотрудники Российской кинологической федерации.

В этом году начали появляться собаки в составе имен которых есть слово Прививка. Официально Прививок в России две – русский той и цвергшнауцер.

Повлияла ли пандемия на выбор кличек для собак в Вологде? Такой вопрос NewsVo зада вологодским собаководам.

– Нет-нет, что вы, у нас таких нет! – со смехом тут же начали отмахиваться собаководы.

– Не знаем, каким надо быть извращенцем, чтоб так собаку назвать! У нас в Вологде все здоровые! – заверили нас руководители одного из местных кинологических центров. 

По мнению собаководов, выбор клички питомца влияет на его дальнейшую жизнь, поэтому они стараются выбирать более оптимистичные варианты.

– У нас, слава богу, такого нет. Хозяева стараются называть всех красиво, хорошо. Как вы лодку назовёте, так она и поплывет, что ж ее вирусом-то называть, – считают ответственные вологодские собаководы.

Тэги: собаки, кинологи, пандемия, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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