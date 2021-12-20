Житель Чагодощенского района в состоянии наркотического опьянения держал взаперти 13-летнюю девочку

В Чагодощенском районе силовики освободили 13-летнюю девочку, которую держал взаперти местный житель. Происшествие случилось в деревне Покровское.

Об этом случае стало известно от самой девочки, которая дозвонилась до родителей и рассказала, что отец ее подруги, будучи в неадекватном состоянии, закрыл входную дверь и не выпускает ее.

«Одновременно с полученным сообщением супруга мужчины, которую он выгнал перед этим, вела с ним переговоры с улицы, но они не дали положительного результата», - рассказали в региональном управлении СК.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, вскрыли входную дверь и освободили ребенка. Мужчина, как оказалось, находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время подозреваемый задержан.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.