Два человека пострадали в пожаре в поселке Семигородняя в Вологодской области

20.12.2021 [Происшествия]

Два мужчины – 39 лет и 63 лет – пострадали в пожаре в поселке Семигородняя Харовского района Вологодской области.

В минувшее воскресенье, 19 декабря, в 14:06 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном доме на улице Советской в поселке Семигородняя.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество. Огнем повреждена внутренняя отделка дома.

При пожаре пострадали два человека. 39-летний собственник дома госпитализирован с ожогами головы, кистей рук и спины. Помимо этого, ожоги лица получил 63-летний мужчина. Он также госпитализирован. 

– Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ собственником, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

В ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава.
 

Тэги: пожар, пожар с пострадавшим, пострадавшие, Харовский район

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде резко упали продажи квартир
В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей
«Я – не антиваксер, но…» – пульмонолог Александр Дурягин рассказал, как лечат коронавирус в Вологодской области
Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской
Дорого-богато: в резиденции вологодского губернатора в Устье полным ходом идет ремонт
Ульяна Ланская дала признательные показания по делу об убийстве Сони Жаворонковой
Около 15 силовиков приехали задерживать череповчанку, распылившую в здании ЗСО дихлофос
Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков
Недоработки в проекте Некрасовского моста обойдутся бюджету Вологды в 1,8 млн рублей
В Соколе завершено расследование уголовного дела об избиении студента в общежитии техникума

Похожие новости

61-летняя женщина погибла в пожаре в Белозерском районе

Причины возгорания устанавливаются

1033
0

Житель Междуреченского района погиб по неосторожности во время пожара

Происшествие случилось накануне в деревне Игумницево Ботановского сельского поселения

775
0

В Бабушкинском районе соседи спасли 73-х летнего мужчину во время пожара

Происшествие случилось в деревне Дудкино Подболотного сельского поселения

728
0

600 учеников эвакуировали в результате пожара из школы №30 Череповца

По предварительным данным, возгорание произошло в лаборатории на втором этаже учебного заведения

1149
0

Житель Череповецкого района сгорел в своем автомобиле

Происшествие случилось накануне вечером в деревне Абаканово Череповецкого района

1334
0

В Череповецком районе сгорел дачный деревянный дом

Предположительная причина пожара — неисправность печного оборудования

1388
0

В Белозерском районе мужчина погиб при пожаре в деревянном доме

Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении

1604
0

Автомобиль «Рено Лагуна» в Вологде подвело электрооборудование

Машина, находящаяся в садоводческом товариществе «Разлив», сгорела сегодня ночью  

957
0

Десять человек в Устюжне были вынуждены спасаться от огня на улице

Пожар в четырехквартирном доме случился в райцентре накануне вечером

733
0

В Вытегорском районе при пожаре в частном доме сгорел его владелец

Происшествие случилось накануне в деревне Палтога Оштинского сельского поселения

790
0

В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело

Следственный комитет опубликовал видео, на котором видно, как мужчина выносит тело убитой в подъезд

3867
0

Почти 40 огнеборцев подняли по тревоге на тушение пожара в Вологде

Происшествие случилось в квартире дома на улице Набережной VI Армии

1052
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Чагодощенского района в состоянии наркотического опьянения держал взаперти 13-летнюю девочку
«Чеваката» одержала две победы в чемпионате России с новым тренером
Два человека пострадали в пожаре в поселке Семигородняя в Вологодской области
12-летнюю девочку разыскивают в Чагоде
Выставка текстильных кукол откроется в Вологде 20 декабря
316 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в Вологодской области за сутки
Выставка графики современных художников Тайваня открылась в Вологде
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6265
0
19.12.2021 [БлогоVO]

Наследие — это не про пыльный сундук с сокровищами, доступ к которому будет у 3,5 искусствоведов

243
0
19.12.2021 [Обзор Прессы]

На страже наследия

494
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика