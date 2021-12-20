Два человека пострадали в пожаре в поселке Семигородняя в Вологодской области

Два мужчины – 39 лет и 63 лет – пострадали в пожаре в поселке Семигородняя Харовского района Вологодской области.

В минувшее воскресенье, 19 декабря, в 14:06 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном доме на улице Советской в поселке Семигородняя.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество. Огнем повреждена внутренняя отделка дома.

При пожаре пострадали два человека. 39-летний собственник дома госпитализирован с ожогами головы, кистей рук и спины. Помимо этого, ожоги лица получил 63-летний мужчина. Он также госпитализирован.

– Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ собственником, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

В ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

