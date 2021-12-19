12-летнюю девочку разыскивают в Чагоде

19.12.2021 [Происшествия]

12-летнюю девочку разыскивают в районном центре Чагода Вологодской области.

Анастасия Мелехина ушла из дома 17 декабря и до сих пор ее местонахождение не известно.

– Приметы: на вид 12 лет, худощавого телосложения, рост 145-150 см, волосы темно-русые, глаза темно-карие, – сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Чагодощенского района. – Была одета: пуховик цвет персиковый, серая вязаная шапка с меховым помпоном, коричневые сапоги с мехом. На правой руке браслет.

Кто видел девочку или знает ее местонахождение, всю информацию просят сообщить в дежурную часть полиции по телефонам: 02, 8 (81741) 2-12-78; ЕДДС тел. 8 (81741) 2-13-47, 8 (81741) 2-26-97 или 112 (звонок бесплатный).
 

Тэги: пропал ребенок, розыск

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