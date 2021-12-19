Выставка текстильных кукол откроется в Вологде 20 декабря

19.12.2021 [Культура]

Небольшая выставка текстильных кукол под названием «Кукла в зимнем наряде» откроется 20 декабря в вологодском центре «Резной палисад».

– На выставке вы увидите работы участников группы «Традиционная кукла» студии «Вологодские росписи». Преподавателб направления – опытный педагог, мастер народных художественных промыслов Вологодской области Надежда Альбертовна Поливина, – говорится в анонсе мероприятия.

Представленные на выставке работы были созданы специально к новогодним праздникам.

Посетить выставку можно до 30 января по адресу: Вологда, Засодимского, 5 ежедневно с 10:00 до 19:00.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: куклы, народные промыслы, новый год

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