Выставка текстильных кукол откроется в Вологде 20 декабря

Небольшая выставка текстильных кукол под названием «Кукла в зимнем наряде» откроется 20 декабря в вологодском центре «Резной палисад».

– На выставке вы увидите работы участников группы «Традиционная кукла» студии «Вологодские росписи». Преподавателб направления – опытный педагог, мастер народных художественных промыслов Вологодской области Надежда Альбертовна Поливина, – говорится в анонсе мероприятия.

Представленные на выставке работы были созданы специально к новогодним праздникам.

Посетить выставку можно до 30 января по адресу: Вологда, Засодимского, 5 ежедневно с 10:00 до 19:00.

Возрастных ограничений нет.

