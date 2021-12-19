Выставка графики современных художников Тайваня открылась в Вологде

19.12.2021 [Культура]

Выставка графики современных художников Тайваня «Восточный календарь» открылась в Доме Корбакова в Вологде.

В экспозиции представлены произведения из частного собрания московского коллекционера Андрея Мартынов – 41 произведение 16 авторов.

– Более 30 лет Национальный музей изящных искусств Тайваня накануне Китайского Нового Года проводит конкурс, в основе которого лежит изображение животного, символизирующего грядущий год, – говорится в анонсе мероприятия. – К участию в конкурсе приглашаются художники, работающие в разных техниках печатной графики: ксилография, офорт, шелкография; принимаются работы, выполненные с использованием современных цифровых технологий. Для участия в конкурсе не существует возрастных ограничений. Итог творческого состязания – большая выставка в Национальном музее изящных искусств Тайваня, по результатам которой проходит отбор и награждение победителей.

Напомним, по восточному лунному календарю выделяется 12 знаков животных: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья, а также 5 стихий: Земля, Металл, Вода, Дерево, Огонь. 

На выставке в Доме Корбакова будут представлены изображения всех 12-ти животных-покровителей. Основу экспозиции составят работы участников 36-го конкурса, посвященного символу года Белого Металлического Быка, который начался 12 февраля 2021 года. Значительную часть экспозиции составят работы, посвященные символу года наступающего – Черного Тигра, который будет вести отсчет с 1 февраля 2022 года.

Посетить выставку можно до 20 февраля по адресу: Вологда, ул. Октябрьская, 13 с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.
Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, графика

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