100 тысяч рублей выиграли победители финала КВН Вологодской лиги

19.12.2021 [Культура]

Череповецкая команда «Без названия» стала победителем финала Вологодской лиги КВН 2021 года. Приз за первое место в этом году составил 100 тысяч рублей, его КВНщикам вручил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Что интересно, команда «Без названия» в финале набрала 129 баллов, а команда, занявшая второе место – «Тупой, еще тупее и Савелий» из поселка Октябрьский, Устьянского района Архангельской области – 128 баллов. Подарок от спонсоров за второе место составил 10 тысяч рублей.

На третьем месте в финале этого сезона – команда учеников вологодской школы №37 «Веллеколепный Гоша». Школьники набрали 108 баллов.
 

Тэги: КВН, призы, молодежь

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