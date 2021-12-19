61-летняя женщина погибла в пожаре в Белозерском районе

61-летняя женщина погибла в пожаре, который произошел минувшей ночью в одноэтажном трехквартирном деревянном доме в поселке Мегринский Шольского сельского поселения Белозерского района Вологодской области.

Вызов пожарным поступил 19 декабря в 01:33.

– В этом доме жилая только одна квартира. На месте пожара было обнаружено тело женщины 1960 года рождения, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Причины, по которым произошло возгорание, устанавливаются.

В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы техники, 7 человек личного состава, из них 1 член добровольной пожарной охраны.

