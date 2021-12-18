Труп 46-летнего мужчины обнаружен на проезжей части в Вашкинском районе Вологодской области

18.12.2021 [Происшествия]

Труп 46-летнего мужчины обнаружили на 136 километре автодороги Череповец-Белозерск-Липин бор проезжавшие мимо водители. Сообщение об этом поступило 17 декабря в 21:16.

– Мужчина – житель Вашкинского района. Он скончался до приезда скорой помощи, – сообщили NewsVo в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Управления МВД России по Вологодской области.

В связи с происшествием проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению транспортного средства и водителя, по вине которого погиб человек. По предварительной информации, автомобиль был внедорожник. 
 

Тэги: ДТП, погибший

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