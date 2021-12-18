Погром в сауне в Череповце устроил 40-летний мужчина

18.12.2021 [Происшествия]

40-летний мужчина устроил погром в сауне в Череповце. 

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны Череповца из сауны на проспекте Победы. 

Прибывшим на вызов росгвардейцам администратор заведения сообщила, что один из посетителей оплатил несколько часов пользования сауной, а после отведенного времени просидел еще три часа. При этом он распивал спиртные напитки, разбил посуду, отказывался платить и стал ругаться грубой нецензурной бранью. 

Когда сотрудники вневедомственной охраны попросили гражданина успокоиться, то он начал вести себя еще более агрессивно: размахивал руками, угрожал стражам правопорядка и пытался развязать с ними драку. 

Росгвардейцы доставили нарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сумма причиненного владельцам сауны ущерба устанавливается, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.
 

Тэги: сауна, драка

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