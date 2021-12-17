В Вологде резко упали продажи квартир

В декабре отмечается резкое падение спроса на недвижимость. Риэлторы объясняют это в первую очередь скачком цен. Еще один фактор — падение покупательской способности населения.

Как рассказал NewsVo риэлтор Сергей Митрофанов, только на однокомнатные квартиры цена за последние полгода выросла в среднем на 400 000 рублей.

«Если полгода назад однушку на вторичном рынке, пусть даже достаточно „убитую“, можно было купить за 1,5 млн рублей, то сейчас менее, чем за 1,9 млн аналогичную квартиру не найти. Что касается жилья в новых домах, то здесь цены еще выше. Сейчас выставлена квартира площадью 33 квадратных метра за 3 млн рублей, — рассказал Сергей Митрофанов. — То есть цена за 1 квадратный метр составляет более 90 тысяч рублей».

В целом, по словам риэлтора, обычно перед новогодними праздниками наблюдается ажиотаж на рынке недвижимости. В этом году спрос на квартиры резко упал.

«Нужно также понимать, что с начала года на квартиры был очень большой спрос, а сейчас, по всей видимости, рост цен на жилье совпал с насыщением рынка. Поэтому в декабре продажи квартир значительно упали», — пояснил Митрофанов.

Впрочем, крупные строительные компании не заметили падения продаж недвижимости.

«Действительно, цены на недвижимость за последние полгода выросли примерно на 10 — 15%, — пояснили в отделе продаж ООО „ВологдаСтройЗаказчик“, — однако в нашей компании квартиры и в декабре продаются достаточно хорошо».

Как указано на сайте Авито, цены на однокомнатные квартиры в новых домах Вологды сейчас стартуют с отметки в 2 — 2,1 млн рублей. Разброс цен на двухкомнатные квартиры - от 2,7 до 6,3 млн рублей.