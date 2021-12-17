В Вологде резко упали продажи квартир

17.12.2021 [Общество]

В декабре отмечается резкое падение спроса на недвижимость. Риэлторы объясняют это в первую очередь скачком цен. Еще один фактор — падение покупательской способности населения.

Как рассказал NewsVo риэлтор Сергей Митрофанов, только на однокомнатные квартиры цена за последние полгода выросла в среднем на 400 000 рублей.

«Если полгода назад однушку на вторичном рынке, пусть даже достаточно „убитую“, можно было купить за 1,5 млн рублей, то сейчас менее, чем за 1,9 млн аналогичную квартиру не найти. Что касается жилья в новых домах, то здесь цены еще выше. Сейчас выставлена квартира площадью 33 квадратных метра за 3 млн рублей, — рассказал Сергей Митрофанов. — То есть цена за 1 квадратный метр составляет более 90 тысяч рублей».

В целом, по словам риэлтора, обычно перед новогодними праздниками наблюдается ажиотаж на рынке недвижимости. В этом году спрос на квартиры резко упал.

«Нужно также понимать, что с начала года на квартиры был очень большой спрос, а сейчас, по всей видимости, рост цен на жилье совпал с насыщением рынка. Поэтому в декабре продажи квартир значительно упали», — пояснил Митрофанов.

Впрочем, крупные строительные компании не заметили падения продаж недвижимости.

«Действительно, цены на недвижимость за последние полгода выросли примерно на 10 — 15%, — пояснили в отделе продаж ООО „ВологдаСтройЗаказчик“, — однако в нашей компании квартиры и в декабре продаются достаточно хорошо».

Как указано на сайте Авито, цены на однокомнатные квартиры в новых домах Вологды сейчас стартуют с отметки в 2 — 2,1 млн рублей. Разброс цен на двухкомнатные квартиры - от 2,7 до 6,3 млн рублей.  

Тэги: недвижимость, цены, спрос

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей
Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета
«Я – не антиваксер, но…» – пульмонолог Александр Дурягин рассказал, как лечат коронавирус в Вологодской области
Обвиняемую в убийстве Сони Жаворонковой направили в Москву на психиатрическую экспертизу
Ульяна Ланская дала признательные показания по делу об убийстве Сони Жаворонковой
Около 15 силовиков приехали задерживать череповчанку, распылившую в здании ЗСО дихлофос
Дорого-богато: в резиденции вологодского губернатора в Устье полным ходом идет ремонт
В Череповце директор салона сотовой связи отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам
Вологжанин украл из магазина кроссовки, шапку и бритвенные принадлежности
Недоработки в проекте Некрасовского моста обойдутся бюджету Вологды в 1,8 млн рублей

Похожие новости

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что цены на жилье в России «припадут»

Он отметил, что не видит потенциала в росте цен на жилье

1152
0

У вологодского кандидата в депутаты Госдумы обнаружили квартиру в Болгарии

Тем не менее это не может помешать Игорю Катухину баллотироваться

2351
0

Арендатор квартиры в Вологде пересдала её, чтобы подзаработать

Теперь ей грозит наказание за мошенничество

1335
0

В Череповце риелтора и трёх её подельниц осудили за мошенничество с недвижимостью и маткапиталом

Две женщины получили реальные сроки лишения свободы, остальные осуждены условно. Все они должны выплатить крупные компенсации потерпевшим.

1169
0

Риелторы опровергли информацию о невозможности перевода «апартаментов» на Старом шоссе, 12 в жилые помещения

По словам руководителя фирмы «Моя крепость», все необходимые документы у них на руках

3792
0

Нежилые помещения в доме №12 на Старом шоссе в Вологде продают как апартаменты

С учетом того, что к дому не подведен газ, нет горячей воды, а проводка, по словам жильцов, не выдержит подключения электроплит, перевести эти помещения их в жилые будет трудно. Но покупатели могут об этом не знать.

3378
0

Узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости вологжане могут на сайте Росреестра

В этом году в регионе проводится переоценка объектов капитального строительства, а также земель населенных пунктов

8659
1

Администрация Вологды выставит на продажу еще четыре расселенных дома в центре города

Речь идет о зданиях на Ветошкина, 3, на Зосимовской, 39а, а также на Пролетарской, 66

3878
2

В Вологде большой дом с участком продали родственнице депутата за 2,5 млн рублей

Дом на Чернышевского, 60 с участком 877 кв.м. купил "ВологдаГазСтрой" - фирма Вероники Новожиловой

16372
4

В Череповце риэлтор обманула клиентов и теперь работает в управляющей компании

Аферистку-риелтора осудили с отсрочкой приговора до 2026 года

7092
4

В Вологде мошенник стал собственником двух комнат, не заплатив за них ни копейки

Он уговорил продавца оформить на него жилплощадь, заверив, что деньги за недвижимость отдаст позднее

3121
0

В Череповце раскрыли дело об убийцах-риэлторах

 Сыщикам удалось найти седьмого фигуранта банды, которые убивали людей, чтобы завладеть их квартирами

4304
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде резко упали продажи квартир
В России с 1 июня 2022 года для доступа на стадион потребуется паспорт болельщика
С историей праздника Рождества и традициями познакомятся гости усадьбы Брянчаниновых 18 и 19 декабря
В Грязовце двое братьев украли с могилы металлическую цветочницу
Экскурсия по выставке «Шедевры Гюстава Доре» пройдет в Вологде 19 декабря
Владимир Путин считает, что закон о QR-кодах требует доработки
Акция «День короткометражного кино» пройдет в Череповце 21 декабря
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6060
0
17.12.2021 [БлогоVO]

Маскулинность: каким должен быть настоящий мужик? Как гендерные стереотипы мешают нам жить

94
0
17.12.2021 [Обзор Прессы]

Бензин растет в цене

234
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика