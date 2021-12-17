В России с 1 июня 2022 года для доступа на стадион потребуется паспорт болельщика

Госдума РФ приняла законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования, сообщает ТАСС.

«Правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. На такие соревнования продажу билетов будут осуществлять при наличии действующего Fan ID, его также надо будет предъявить на входе», — говорится в сообщении.

Fan ID — электронный документ, который необходим для идентификации участника, зрителя или иных лиц, задействованных в проведении спортивных состязаний. Его введение обусловлено заботой об общественном порядке и безопасности. Оформить документ можно будет на портале госуслуг.

В законе будут также прописаны основания, на которых человеку могут отказать в выдаче документа или заморозить уже выданный Fan ID: это наличие данных о том, что гражданин нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии (в том числе за пределами России) или данных о намерении принять участие в беспорядках на стадионе.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.