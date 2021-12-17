С историей праздника Рождества и традициями познакомятся гости усадьбы Брянчаниновых 18 и 19 декабря

С историей праздника Рождества и с тем, как отмечали этот праздник в вологодских дворянских семьях, познакомятся гости усадьбы Брянчаниновых 18 и 19 декабря.

В субботу, 18 декабря, в 13:00 здесь начнется игра-путешествие по усадебному парку «Рождественская звезда» (0+).

– Гости усадьбы в игровой форме познакомятся с историей праздника Рождества и его традициями. Они выполнят творческие, интеллектуальные и музыкальные задания, – говорится в анонсе мероприятия.

В воскресенье, 19, декабря, в 13:00 в усадьбе пройдет культурно-просветительская программа «Рождество приходит в дом» (0+).

– В рамках программы гостей ждет экскурсия, в хоте которой они познакомятся с историей усадьбы и родом дворян Брянчаниновых. Гости узнают, как готовились и праздновали Рождество в 19-м веке и примут участие в праздничных играх и забавах, – поясняют сотрудники усадьбы.

Напомним, что село Покровское находится в 28 километрах от Вологды. Проехать туда можно по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.

Подробнее о мероприятиях и условиях их посещения можно узнать по телефонам усадьбы: 8 921-601-79-17 и 8 921-601-79-25.

