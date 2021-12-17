В Грязовце двое братьев украли с могилы металлическую цветочницу

17.12.2021 [Происшествия]

В Грязовце суд прекратил уголовное дело в отношении 45-летнего и 49-летнего местных жителей, которых обвиняли в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

В начале сентября 2021 года подсудимые, которые приходятся друг другу братьями, украли металлическую цветочницу с одной из могил на кладбище на улице Соколовской. После они сдали её в металлолом, а вырученные деньги потратили. Сумма ущерба от их действий составила 2500 рублей.

Суду мужчины пояснили, что «подшабашили» и возместили потерпевшей ущерб, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом возмещения ущерба и примирения с потерпевшей, уголовное дело было прекращено. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: кража, родственники, прекращение уголовного дела

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